РИАМО - 28 мая. В подмосковных Луховицах к сентябрю завершат строительство окружной дороги, создания которой долго ждали жители, кроме того, планируется ремонт второй окружной дороги, сообщил в понедельник глава округа Владимир Барсуков.

Глава Луховиц в понедельник доложил губернатору об итогах 2017 года, а также рассказал о планах благоустройства, ввода в эксплуатацию социальных учреждений.

«В этом году мы начали строительство окружной дороги, их у нас две нужно делать в Луховицах. Пока самая короткая два километра, но эту дорогу жители ждут с советских времен. Работы начались, думаю, к сентябрю будет окружная дорога у нас, это позволит разгрузить северную часть города», - сказал Барсуков.

Он рассказал, что необходим ремонт второй окружной дороги. И в ее реконструкции попросили помощи у губернатора.

«У нас будет вторая дорога от Красной Поймы до трассы М5, 7 километров», - отметил Барсуков.

Ранее министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков сообщал, что в Подмосковье в период с 2018 по 2022 годы будут построены 52 дороги. Общий объем финансирования составит 83,7 миллиарда рублей.