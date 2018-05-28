РИАМО - 28 мая. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал о том, что поддерживает действующего губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в решении баллотироваться на пост главы региона на выборах в сентябре и добавил, что Подмосковье за пять лет руководства Воробьева преодолело многие проблемы, говорится в сообщении пресс-службы парламента Московской области.

«Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о том, что будет участвовать в выборах главы региона осенью 2018 года. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов отметил, что полностью поддерживает данное решение», — говорится в сообщении.

По словам спикера Мособлдумы, многие задачи, поставленные Воробьевым почти 5 лет назад, в начале его руководства Московской областью, сегодня уже решены, регион по праву носит свой статус региона-лидера. В 2013-м году в Подмосковье было множество проблемных точек, многие из которых сегодня сведены к минимуму.

«За 5 лет построено почти 400 современных детских садов и около 100 школ, чем почти полностью решена проблема очередей и второй смены; ключи от долгожданных квартир получили более 20 тысяч дольщиков; построены 100 ФОКов; закуплено более 100 новых электричек и 3,2 тысячи автобусов; создано 250 тысяч новых рабочих мест. Ни один новый район, жилой комплекс не строится без необходимой инфраструктуры: детские сады и площадки, школы, поликлиники, дома культуры и ФОКи – все в шаговой доступности», — отметил Брынцалов.

Он добавил, что постоянно растет объем соцподдержки отдельным категориям граждан. Развиваются особые экономические зоны, индустриальные парки, ежегодно растет количество производств, предприятий малого и среднего бизнеса, увеличивается объем инвестиций, в том числе и иностранных.

Брынцалов также упомянул, что на Петербургском международном экономическом форуме Подмосковье подписало ряд важнейших соглашений на несколько десятков миллиардов рублей и заняло девятое место в стране в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата – это очень хороший результат и наглядная демонстрация заслуг руководства региона.

«Иными словами, сделано за прошедшие годы очень многое. Но любое лидерство необходимо постоянно доказывать, подтверждать – и тот темп развития, заданный Андреем Юрьевичем, нужно продолжать удерживать, что достижимо именно при его руководстве. К тому же многие проекты у нас заявлены как долгосрочные, для их реализации нужно куда больше, чем 5 лет», — отметил Брынцалов.

Председатель Мособлдумы заключил, что за эти прошедшие годы губернатором была подготовлена вся необходимая почва, и именно в следующую пятилетку регион ждет принципиально новый этап развития.

В понедельник Андрей Воробьев объявил о том, что будет баллотироваться на пост главы региона на выборах в сентябре 2018 года.

На нынешний срок Воробьев был избран в сентябре 2013 года, набрав на выборах 78,94% голосов избирателей. До этого, с ноября 2012 года, он занимал должность временно исполняющего обязанности главы региона.