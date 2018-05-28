РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) – 28 мая. На дорогах Люберец и Котельников с 21 по 27 мая в авариях пострадали два человека, в том числе ребенок, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«За минувшую неделю, с 21 по 27 мая на дорогах Люберец и Котельников пострадали два человека, среди них есть ребенок. Погибших нет», – говорится в сообщении.

Двадцать четвертого мая водитель Renault Kaptur на Новоегорьевском шоссе Котельников наехал на 23-летнего мужчину. Тот переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу Люберец.

В этот же день другой водитель наехал на ребенка-пешехода во внутридворовой территории в районе дома №4, корпус 1 по улице Вертолетная. Ребенок переходил проезжую часть дороги. Водитель с места происшествия скрылся. Пострадавшего восьмилетнего мальчика доставили в детскую больницу Люберец с травмами различной степени тяжести, ему была оказана медпомощь.

По данным фактам происшествий проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося.