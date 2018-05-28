РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 мая. В подмосковной Балашихе до 30 сентября в рамках операции «Курорт-2018» сотрудники полиции будут патрулировать места отдыха жителей и проводить учебные занятия с персоналом детских лагерей, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

В летний сезон до 30 сентября МУ МВД России «Балашихинское» проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Курорт-2018».

«Сотрудники полиции проведут учебные занятия с персоналом санаторно-курортных учреждений и детских лагерей по действиям при получении информации о возможных террористических актах, нарушениях общественного порядка, обнаружении взрывных устройств. Маршруты патрулирования максимально приближены к объектам санаторно-курортного комплекса, туристическим базам, учреждениям для детей и подростков, а также к водным объектам», - говорится в сообщении.

Также в ходе операции сотрудники полиции будут выявлять несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки.