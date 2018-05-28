РИАМО - 28 мая. Суд присяжных признал виновными трех мужчин - фигурантов дела об убийстве жителя подмосковного Ногинска и его подруги за порчу машины одного из злоумышленников в ходе ДТП, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«Собранные следственным отделом по городу Ногинску ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом присяжных заседателей достаточными для вынесения единогласного обвинительного вердикта в отношении трех мужчин — местных жителей Андрея Бородулина, Сергея Простякова и Игоря Синичкина. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и подпунктами «а», «ж», «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное в составе группы лиц)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 3 января 2015 года Бородулин рассказал Простякову и Синичкину о конфликте с одним из местных жителей, который повредил в ходе дорожно-транспортного происшествия его машину. Соучастники договорились совершить убийство мужчины. Вооружившись неустановленным огнестрельным оружием и ножами, они проникли в дом к потерпевшим, расположенный в деревне Тимково Ногинского района.

«В этот момент в помещении дома находился потерпевший со своей подругой. Синичкин, действуя согласно указаниям Бородулина, осуществил не менее двух выстрелов в область головы и туловища женщины. После этого все трое осуществили преследование выбежавшего из дома мужчины, догнав его, поочередно нанесли не менее восьми ударов руками и ногами в область головы и туловища, а также не менее девяти ударов ножом в область лица и шеи. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — добавляется в сообщении.

После этого злоумышленники скрылись с места преступления. Женщину госпитализировали в реанимацию, где 7 июля 2015 года она скончалась от ранений.

Как уточняется в сообщении, вина Бородулина, Простякова и Синичкина в совершении инкриминируемых им деяний, подтверждается полученными по делу доказательствами: протоколом осмотра места происшествия, протоколами очных ставок между обвиняемыми, показаниями свидетелей, заключениями судебно-медицинских экспертиз, судебных экспертиз вещественных доказательств, комплексных психолого-психиатрических экспертиз и другими материалами уголовного дела в их совокупности.