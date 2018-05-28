РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 мая. В подмосковных Котельниках вручили переходящий кубок команде-победителю футбольного турнира среди любителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В городском округе Котельники 26 мая прошел первый турнир по футболу среди любителей. Он состоялся на стадионе «Русские газоны» в микрорайоне Силикат. В соревнованиях участвовали восемь команд, которые представили различные территории города, а также сферы деятельности.

«По результатам игр победителем турнира стала футбольная команда «Новые армяне», второе место – ФК «Белая Дача», третье разделили «Жигули» и «Ветераны». Победителю был вручен переходящий кубок», - говорится в сообщении.

Каждая игра турнира длилась по 10 минут. В командах сыграли по шесть человек, включая вратаря. Они представили микрорайоны Силикат, Белая Дача и другие территории города. Также участвовали ветераны спорта. Ход игры сопровождал комментатор.