РИАМО - 28 мая. Иностранные гости с понедельника могут приобрести билеты на экскурсии по московскому метро в режиме онлайн на сайте Музея Москвы, экскурсии будут проходить с 10 июня по 15 июля, говорится в сообщении пресс-службы столичного метрополитена.

Специальный экскурсионный маршрут по метро был разработан для иностранных гостей столицы к чемпионату миру по футболу FIFA 2018. Во время экскурсии посетителям расскажут о современных станциях метрополитена и Московском центральном кольце (МЦК). Также экскурсанты увидят самые красивые станции метро, открытые для пассажиров еще в конце 1930-х годов.

«Московский метрополитен открыл продажу билетов на экскурсии по метро для иностранных гостей. Они будут проходить с 10 июня по 15 июля. Приобрести билеты онлайн можно уже сейчас на сайте Музея Москвы mosburo.com, являющегося партнером проекта», - отмечается в сообщении.

Кроме того, организована продажа билетов в кассе Музея Москвы по адресу: Зубовский бульвар, дом 2, корпус 3, станция метро «Парк культуры». Также можно заказать экскурсию на группу по телефону +7 (499) 321 70 71 (72) или по электронной почте metrotour@inbox.ru.

Московский метрополитен считается красивейшим в мире и является визитной карточкой столицы, 48 станций метро признаны объектами культурного наследия. Экскурсия начнется в музее метро на станции «Выставочная», расположенной рядом с главным деловым районом российской столицы – «Москва-сити». Здесь экскурсантам расскажут об архитектурных особенностях и необычных решениях при строительстве станций, расположенных непосредственно в деловом центре.

Далее экскурсия продолжится по Московскому центральному кольцу. Из окна «Ласточки» – поезда МЦК – экскурсанты увидят наиболее живописные участки Москвы и достопримечательности, например, «Сталинский» район и другие знаменитые здания 1950-х годов на контрасте с современными небоскребами. Участников экскурсии также ждет рассказ о более чем столетней истории развития Московского центрального кольца.

В программу экскурсий входит посещение станций, являющихся объектами культурного наследия, среди них «Площадь Революции», которая является рекордсменом по количеству установленных на станции бронзовых статуй – их там 76; «Маяковская» - одной из самых красивых станций московского метро, ее колонны станции покрыты рифленой нержавеющей сталью, предназначавшейся для дирижаблей. Также гостям расскажут о мифах и легендах московского метро, о занимательных фактах и истории строительства подземки.