РИАМО – 28 мая. Официальный курс евро в ходе торгов впервые с 15 мая превысил 74 рубля, передает в понедельник Газета.ru.

«Курс евро вырос до 74,02 рубля. Курс доллара снижался на 7 копеек, до 62,22 рубля», - отмечается в сообщении.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,98%, до 75,72 доллара за баррель.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, составил 72,11 рубля, курс доллара - 61,66 рубля. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, составила 66,36 рубля.