РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 мая. Спортсмены клуба единоборств «Авангард» из подмосковного Королева завоевали три призовых места на открытом первенстве Центрального Федерального округа по самбо среди юношей и девушек 2006-2007 годов рождения, сообщается в аккаунте комитета по физической культуре, спорту и туризму городской администрации в Instagram.

Соревнования проходили во дворце спорта «Триумф» в подмосковных Люберцах, в них приняли участие порядка 150 спортсменов из разных регионов России.

«Спортсмены клуба единоборств «Авангард» добились на первенстве следующих результатов: Ярослав Прохоров занял второе место в весовой категории 55 килограммов, серебро – у Александры Свиридовой в категории 34 килограмма. Третьего места в категории 50 килограммов добился Иван Игнатов», – говорится в сообщении.

Самбо – вид спортивного единоборства, в основу которого положены приемы и технические элементы многих национальных видов борьбы народов России и других стран. Формирование самбо как самостоятельного вида борьбы началось в 1920-е годы в Советском Союзе. Центром его развития стал московский клуб «Динамо». Первые соревнования прошли в 1923 году.