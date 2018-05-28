РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 мая. В Балашихе следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины, в квартире которого нашли склад оружия, сообщил представитель в правоохранительных органах горокруга.

Ранее в Балашихе у одного из домов нашли застреленным мужчину. В квартире убитого обнаружили пистолеты и патроны.

«Мужчину нашли в субботу утром (26 мая – ред.), сейчас следственный комитет выясняет обстоятельства его смерти. Возбуждено уголовное дело», – сказал представитель.