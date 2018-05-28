РИАМО - 28 мая. Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что будет баллотироваться на пост главы региона на выборах в сентябре 2018 года.

«9 сентября состоятся выборы губернатора Московской области. Я иду на выборы, и в среду, 30 мая, состоятся внутрипартийные праймериз», - сказал Воробьев в ходе заседания с руководящим составом областного правительства.

Он добавил, что на праймериз будет присутствовать большое количество однопартийцев, это более 5 тысяч человек, молодежь, наши ветераны.

«И моя задача на этих праймериз заявить о готовности идти на выборы, о желании, самое главное, какая программа будет нами реализована в дальнейшей перспективе. Стратегическая задача — сделать Подмосковье сильным, здоровым и чистым», - подчеркнул Воробьев.

Губернатор пригласил руководящий состав областного правительства принять участие в выборах.

Андрей Воробьев родился 14 апреля 1970 года в Красноярске. Отслужил в дивизии имени Ф. Э. Дзержинского. Закончил Северо-Осетинский Государственный университет имени К. Л. Хетагурова; Всероссийскую академию внешней торговли министерства торговли РФ по специальности «экономист-международник со знанием иностранного языка»; институт коммуникационного менеджмента Высшей школы экономики, получил степень МБА по политическим и бизнес-коммуникациям; Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации, кандидат экономических наук.

Воробьев занимался собственным бизнесом, работал в аппарате правительства РФ, занимал должность президента Межрегионального общественного фонда поддержки партии «Единая Россия», руководителя Центрального исполнительного комитета «Единой России». Входил в состав Совета Федерации, Госдумы.

Временно исполнял обязанности губернатора Московской области с 8 ноября 2012 года по 8 сентября 2013 года. Занимает пост губернатора Подмосковья с 10 сентября 2013 года.

Имеет несколько наград, среди которых медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (2007), орден Почета (2010) и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2015).

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