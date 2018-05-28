РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 мая. В подмосковном Красногорске неизвестный похитил с неохраняемой автостоянки «Лексус» стоимостью 4 миллиона рублей, сообщил «РИАМО в Красногорске» сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.

«Двадцать седьмого мая в 4:40 в дежурную часть УМВД обратился гражданин Б. с заявлением о том, что 26 мая в период времени с 21:30 до 21:39 в городском округе Красногорск с территории неохраняемой стоянки на 23-м километре автодороги М-9 «Балтия» неизвестный похитил его автомашину «Лексус» LX 570, 2014 года выпуска. Сумма ущерба - 4 миллиона рублей», – сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.