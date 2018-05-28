РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мая. В подмосковном Подольске в течение недели тематическую сезонную ярмарку «Товары регионов России» посетило более 2,5 тысяч человек, говорится в сообщении управления потребительского рынка администрации городского округа.

«С 21 по 27 мая 2018 года в горокруге Подольск напротив Центрального рынка на улице Большая Серпуховская, 19, проходила тематическая сезонная ярмарка «Товары регионов России». Ее посетило более 2,5 тысяч человек», - говорится в сообщении.

В ярмарке принимали участие производители товаров из разных регионов России, Белоруссии. Жители Подольска могли приобрести одежду, обувь и другие товары народного потребления. Организаторы ярмарки пригласили ансамбль из СДК «Романцево», провели лотерею с розыгрышем призов, а также организовали благотворительный обед.