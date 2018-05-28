РИАМО - 28 мая. Арктический воздух принесет похолодание в Подмосковье и Москву к 1 июня, в первую ночь лета даже ожидаются заморозки, сообщается на сайте «Метеовести».

В первую половину недели жители региона еще сумеют насладиться аномально теплой погодой. В Москве к среде воздух прогреется до плюс 27 градусов, это теплее, чем обычно бывает в июле.

«С четверга в регион станут поступать более холодные воздушные массы. Пик похолодания придется на 1 июня – к утру местами возможны заморозки, а днем только плюс 14», — говорится в сообщении.

В понедельник же в Подмосковье и Москве ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха днем может достигнуть отметки в плюс 20 градусов, фон атмосферного давления будет повышенным.

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