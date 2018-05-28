РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мая. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий на оперативном совещании поручил своим подчиненным решить вопрос с предоставлением части здания на улице Кирова для занятий пожарно-прикладным спортом школьникам, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

На оперативном совещании в понедельник начальник ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Павел Иванов напомнил о договоре годовой давности с общественной организацией, которая базируется в доме №34 по улице Кирова. Согласно договору, в здании должны были оставить часть помещений для тренировки юных спортсменов. Год прошел, но ничего не изменилось.

«Этот вопрос рабочий, я дам поручение моему заместителю Андрею Сырову. Он должен решить этот вопрос», - сказал Ружицкий.