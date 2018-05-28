РИАМО - 28 мая. В столичном парке «Зарядье» стартовал II Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС, он продлится до 3 июня, сообщил журналистам в понедельник руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

«В этом году мы площадкой фестиваля предложили «Зарядье». Там есть специально построенный большой амфитеатр под открытым небом. Должен сказать нашим гостям, что более красивых естественных декораций в стране не найти, потому что задником этой сцены является Московский Кремль», - сказал Кибовский.

Кибовский отметил, что в прошлом году фестиваль проходил на ВДНХ.

Как уточнил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, президент и художественный руководитель Института театрального искусства (ИТИ) Иосиф Кобзон, открытие фестиваля состоялось 27 мая.

Согласно справочному материалу, II Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС пройдет с 27 мая по 3 июня 2018 года на открытой сцене большого амфитеатра в парке «Зарядье» и объединит более 120 студентов и преподавателей театральных школ стран БРИКС.