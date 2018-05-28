РИАМО - 28 мая. Москомархитектура согласовала проекты пяти кварталов жилого комплекса «Переделкино Ближнее» в новой Москве, кварталы будут состоять из нескольких корпусов разной этажности общей площадью более 300 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Пять кварталов: №9, №10, №14, №15 и №16 - расположатся составе сельского поселения Внуковское, в районе деревни Рассказовка и Алешинского пруда. Секции каждого квартала высотой от девяти до 17 этажей будут образовывать внутренние дворы. Все первые этажи будут отданы под общественные функции, где размесятся кафе, парикмахерские, салоны красоты, рестораны и так далее», - отмечается в сообщении.

Проектировщик жилого комплекса - ООО «РД-Проект», заказчик - ООО «Переделкино Ближнее».

Вместе с жилыми корпусами постепенно строят и социальную инфраструктуру: две школы и детский сад. При этом на территории ЖК уже есть несколько школ и детских садов. Жители также будут обеспечены необходимом количеством парковочных мест - на территории ЖК построят три парковки по 300 машино-мест, кроме того, предусмотрены стоянки открытого типа.

«Общая площадь всех пяти кварталов составит более 300 тысяч квадратных метров жилья. Новые кварталы в поселении Внуковское строятся по квартальному принципу и отвечают современным стандартам качества жилой застройки. Кроме того, жители будут обеспечены всей необходимой социальной инфраструктурой», - пояснил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Корпуса со второго этажа и выше планируется отделать тонкослойной штукатуркой и покрасить в яркие цвета. Первые этажи будут облицованы клинкерным кирпичом.

При планировании придомовых территорий, прогулочных маршрутов, территорий для отдыха, детских площадок предпочтение отдано современным, безопасным и надежным материалам: брусчатка контрастных цветов и фактур, древесно-полимерный композит, гравий, прессованная резиновая крошка. Все эти сложные сочетания создают комфортную атмосферу и особый индивидуальный стиль.

Особое внимание уделено детским и спортивным зонам - их будет несколько десятков. А позже у жителей появится собственный стадион, культурно-развлекательный и физкультурно-оздоровительный комплексы, больница.