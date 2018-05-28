РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 мая. С начала мая 2018 года дороги в частном секторе подмосковного Королева выровняли на 18 улицах, были проведены работы по профилированию дорог общей площадью более 8 тысяч квадратных метров, сообщается в аккаунте координационного совета горокруга в Instagram.

«По поручению главы города (Королева – ред.) Александра Ходырева, продолжаем профилирование дорог в частном секторе. Службой благоустройства «Автобытдор» c начала месяца (мая – ред.) по 18 адресам выполнены работы по профилированию общей площадью более 8 тысяч квадратных метров», – говорится в сообщении.

Профилирование – это технология ремонта дорожного покрытия, которая проводится путем выравнивания и уплотнения дорожных материалов автогрейдером. Такие работы ведутся для улучшения качества грунтовых и гравийных дорог в частном секторе.