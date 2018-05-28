РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мая. Спортсмены из подмосковных Люберец завоевали призовые места на кубке Москвы по тайскому боксу, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Двадцать седьмого мая состоялся кубок Москвы по тайскому боксу. Люберецкие спортсмены из клуба «Квадрат» завоевали в матчевых встречах два первых места в возрастных категориях 6-7 лет и 8-9 лет. Также они заняли четыре вторых места», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что в категории «А» соревновались спортсмены вне матчевых встреч. Одну золотую медаль в категории 10-11 лет завоевала Кира Голубева. Одну серебряную медаль в категории 12-13 лет получил Мовсес Папикян. Бронзовая медаль в категории 12-13 лет досталась Клименту Морозу.

«Поздравляю спортсменов и тренеров. Они показали высокие результаты», - заключил Ружицкий.