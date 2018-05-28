РИАМО - 28 мая. В аэропорту «Минеральные Воды» сотрудники транспортной полиции привлекли к административной ответственности одного из пассажиров рейса, отправлявшегося в Москву, со вторым провели беседу, оба находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщается на сайте Управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту «Минеральные Воды» поступила информация о том, что борту рейса Минеральные Воды – Москва требуются помощь полицейских. Прибывшему наряду транспортной полиции командир воздушного судна сообщил, что двум пассажирам, которые по внешним признакам находится в состоянии алкогольного опьянения, отказано в перелете. Сотрудники полиции доставили граждан в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту «Минеральные Воды» для дальнейшей проверки.

«Ими оказались 35-летние жители Ставропольского края и Республики Башкортостан. В результате, в отношении одного из граждан полицейские составили административный протокол за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Санкции данной статьи предполагают наложение административного штрафа в размере от 500 до 1,5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток», - отмечается в сообщении.

Со вторым пассажиром транспортные полицейские провели профилактическую беседу.