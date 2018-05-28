РИАМО – 28 мая. Более 160 тысяч человек вышли на дистанции благотворительного марафона «Бегущие сердца» в 56 городах России, в результате забега было собрано 53 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.

«В этом году забег в Москве впервые прошел на Васильевском спуске и в парке «Зарядье» у стен Кремля. Более 11 тысяч человек вышло на старты маршрутов, которые пролегали в историческом центре столицы. 25 тысяч детей приняли участие в детских забегах марафона», — говорится в сообщении.

Одновременно марафон прошел в 56 городах России — от Калининграда до Владивостока, а также в Казахстане и Республике Беларусь. Общее количество марафонцев превысило 121 тысячу человек.

Беговые дистанции различались в зависимости от города. Наиболее распространенной была дистанция 4,2 километра — одна десятая марафона. Все забеги были посвящены благотворительности и решали важные социальные задачи.

«В этом году забег собрал по всей России 53 миллиона рублей, из них в фонд «Обнаженные сердца» передано 40,5 миллионов рублей, которые будут направлены на расширение проекта ранней помощи маленьким детям с нарушениями развития фонда «Обнаженные сердца», — добавляется в сообщении.

В зеленом марафоне «Бегущие сердца» традиционно приняли участие сотрудники Сбербанка, спортсмены-любители, профессиональные спортсмены, члены Паралимпийской сборной России, люди с инвалидностью, которые увлекаются бегом.

Участниками спортивного праздника также стали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, заместитель председателя правления Станислав Кузнецов, основатели фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова и Полина Киценко, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спортсмены Светлана Хоркина, Татьяна Навка, Маргарита Мамун, Екатерина Боброва, Александр Легков, Георгий Папунашвили, актрисы Ингеборга Дапкунайте, Эвелина Бледанс, Юлия Пересильд, ведущие Софико Шеварднадзе, Елена Летучая, Александр Гудков, Артем Королев, певица Вера Брежнева.

«Второй год подряд вместе с фондом «Обнаженные сердца» Сбербанк проводит этот забег. Мы не просто бежим, а бежим со смыслом. Сегодня мы все объединились не ради личных рекордов и спортивных побед, а чтобы помочь детям. Сбербанк исторически поддерживает благотворительные и социальные проекты, я горжусь, что наш зеленый марафон объединил сегодня столько людей», — отметил Греф во время приветствия участников марафона.

Первый зеленый марафон Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 600 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему». С 2017 года зеленый марафон «Бегущие сердца» проводится совместно с фондом «Обнаженные сердца».