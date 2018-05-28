РИАМО - 28 мая. Авиакомпания Utair начала расследование после проблемы со стойкой шасси во время посадки самолета в Москве, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы авиакомпании.

«При посадке рейса UT362 Магнитогорск-Москва обнаружилась проблема со стойкой шасси. Посадка прошла в штатном режиме. Комиссия Utair проводит расследование причин случившегося», - сказал собеседник агентства.

Ранее ряд СМИ сообщал, что на борту находились 96 пассажиров и пять членов экипажа. При посадке никто не пострадал.