РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 мая. В Королеве мошенники обманом забирают деньги, сообщая о ложных ДТП, всего в мае было зафиксировано пять случаев мошенничества, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

Мошенники обманывают пожилых людей. В частности, к полицейским обратилась 80-летняя жительница Королева, к которой пришел мужчина и сообщил, что ее внук попал в ДТП. Женщина отдала ему 45 тысяч рублей за что он пообещал решить все проблемы.

«Позже выяснилось, что внук ни в какое ДТП не попадал, а мошенник исчез с деньгами. Возбуждено уголовное дело. В мае зафиксировано пять случаев мошенничества, большинство из которых связано с сообщениями о ложных ДТП», - сказала Еруновская.

Полицейские предупреждают граждан, что ни при каких обстоятельствах нельзя передавать деньги незнакомым людям, которые якобы становятся третьими лицами в решении вопросов между участниками ДТП и полицейскими. Отдав деньги, граждане могут стать соучастниками преступления и их могут привлечь за дачу взятки должностному лицу. Даже если ДТП произошло, деньги передавать никому не нужно. Все споры решаются в рамках закона, а передача денег и их получение должностным лицом является уголовно наказуемым преступлением.