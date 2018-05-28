РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мая. В Подольске летом 2018 года благоустроят семь мест для купания, в том числе одно новое на Лаговском пруду, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

На основании постановления администрации горокруга Подольск летний купальный сезон в округе определен с 1 июня по 31 августа 2018 года. В соответствии с муниципальным заданием МБУ «Подольский комбинат благоустройства» приступило к благоустройству мест массового отдыха населения у воды. Сотрудники учреждения устанавливают предупреждающие знаки, убирают территорию, вывозят мусор, окашивают траву, поддерживают порядок, красят, ремонтируют, очищают малые формы и оборудование.

«В Подольске шесть официальных мест массового отдыха населения у воды: четыре на реке Пахра – район Беляево, вблизи ГБУЗ МО «ПГКБ», вблизи МУП «Парк культуры и отдыха», район Березового проезда; одно – на водоеме «Южный» и одно – на реке Петрица в микрорайоне Климовск вблизи МБУ «Парк культуры и отдыха «Дубрава», а также планируется одно на Лаговском пруду. За оборудование и содержание данных мест согласно муниципальному заданию отвечает МБУ «Подольский комбинат благоустройства», – говорится в сообщении.

В 2018 году планируется провести второй этап благоустройства новой зоны отдыха населения у воды на водоеме «Лаговский» вблизи деревни Лаговское в микрорайоне Львовский. В 2017 году на нем установили линии уличного освещения, контейнерные площадки, туалет, сделали пешеходные тротуары. В этом году там планируют установить детскую игровую площадку, реконструировать площадку для игры в волейбол, добавить пешеходные дорожки, обустроить место для дежурства спасателей.