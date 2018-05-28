РИАМО - 28 мая. Компания «Аэроэкспресс» три ночи – на 28 июня, на 4 и на 12 июля – будет работать до 3:00, продление работы связано прогнозирующейся пиковой нагрузкой на это время, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Время движения поездов «Аэроэкспресс» будет продлено до 3:00 в ночь с 27 на 28 июня, с 3 на 4 и с 11 на 12 июля. Последний поезд от Белорусского вокзала отправится в 3:00, из «Шереметьева» – в 2:30; от Павелецкого вокзала в «Домодедово» – также в 3:00, из «Домодедова» – в 2:00. От Киевского вокзала последний поезд отойдет в 2:30, из «Внукова» в Москву – в 2:00», - отмечается в сообщении.

Как пояснил исполнительный директор «Аэроэкспресса» Валерий Федоров, компания прогнозирует пиковую нагрузку в этих числах, поэтому принято решение о назначении дополнительных рейсов.

«В остальные дни чемпионата мира по футболу – 2018 «Аэроэкспресс» будет курсировать в соответствии с расписанием. Существующих рейсов достаточно для того, чтобы справиться с пассажиропотоком», - добавил Федоров.

На направлениях в аэропорты «Домодедово» и «Внуково» курсируют двухэтажные поезда повышенной комфортности швейцарского производителя Stadler. В шестивагонном составе предусмотрено 700 сидячих мест, в четырехвагонном – 396.

«Всю информацию об изменениях в расписании движения аэроэкспрессов можно узнать на сайте «Аэроэкспресс», обратившись в call-центр, а также у сотрудников компании в терминалах», - подчеркивается в сообщении.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия первый раз в истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».