РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мая. За минувшую неделю, с 21 по 27 мая, подразделения Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона более 60 раз выезжали по сигналу тревоги и принимали участие в ликвидации семи пожаров, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации начальник ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Павел Иванов.

«За прошедшую неделю подразделения гарнизона 62 раза выезжали по сигналу тревоги, участвовали в ликвидации семи пожаров, четыре из которых произошли на территории городского округа Люберцы, три – в Котельниках», - сказал Иванов

Он уточнил, что 21 мая в Томилине в микрорайоне Птицефабрика на территории логистического центра произошел пожар в кирпичном одноэтажном складе. Благодаря своевременному сообщению и прибытию пожарных, возгорание удалось оперативно ликвидировать. Еще один пожар произошел в жилой квартире, один – на производственном объекте, один – в СНТ. Пострадавших нет.