РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 мая. В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2018» в Балашихе 24 нелегальных мигранта привлекли к административной ответственности, они должны заплатить штраф и покинуть Россию, говорится в сообщении МУ МВД России «Балашихинское».

Сотрудники отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Балашихинское» в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2018» с 15 по 23 мая проверили торговые и строительные объекты на территории обслуживания.

«Полицейские составили 27 административных протоколов, в том числе за нарушение правил въезда и незаконное осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности на территории России. К административной ответственности привлечены 24 нелегальных мигранта. На каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России», – говорится в сообщении.

За незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности три должностных лица привлечены к административной ответственности.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленников, подозреваемых в организации незаконной миграции», – заключается в сообщении.