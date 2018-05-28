РИАМО - 28 мая. Консультации квалифицированных специалистов в центре «второго мнения» в МОНИКИ имени Владимирского с января текущего года получили свыше 500 жителей Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

Первый зампред областного правительства напомнила, что проект по созданию центра «второго мнения» на базе МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского начал функционировать в январе 2018 года. Работа такого центра позволяет получить консультацию высококвалифицированных медицинских специалистов жителям даже самых отдаленных населенных пунктов Подмосковья.

«Уже свыше 500 жителей Подмосковья получили консультацию специалистов центра «второго мнения», работающего на базе Московского областного научно‐исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского. Уже удалось проанализировать свыше 380 исследований по КТ и МРТ, а также более 100 – по флюорографии и маммографии», – сказала Забралова.

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков в свою очередь отметил, что теперь врачи на местах, столкнувшись с тяжелым случаем, могут направить запрос в МОНИКИ, где с результатами исследования ознакомятся ведущие специалисты, при необходимости к этой деятельности возможно будет подключить и врачей из других медучреждений региона.

«В ближайшем будущем планируется наращивать обороты и объемы по подготовке «второго мнения», а также оптимизировать процессы с учетом пожеланий врачей на местах и пациентов», - добавил Марков.

По словам министра, это стало возможным благодаря реализации проекта по созданию Единой рентгенологической информационной системы (ЕРИС).

«Проект ЕРИС представляет собой централизованное хранилище, куда поступают результаты исследований со всех тяжелых медицинских аппаратов, в том числе ангиографов, МРТ, КТ и других. Получить снимки и результаты исследований своего пациента врачи могут в любом медучреждении Московской области. Реализуемый проект также направлен на повышение эффективности использования медицинского оборудования в учреждениях здравоохранения Подмосковья. Система позволяет в онлайн-режиме отслеживать и контролировать использование медоборудования, обеспечивая всем аппаратам в равной степени высокую загрузку», – заключил Марков.

В Подмосковье в 2017 году удалось подключить в единую сеть порядка 170 тяжелых медицинских аппаратов в учреждениях здравоохранения региона.