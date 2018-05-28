РИАМО - 28 мая. Проект постановления об установке бюста советскому военачальнику, маршалу Советского Союза Леониду Говорову внесли в Мосгордуму на рассмотрение в первоочередном порядке, соответствующий документ опубликован на сайте столичного парламента.

«Комиссия по монументальному искусству на заседании 12 апреля 2018 года рассмотрела предложение Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» (РВИО) об увековечении памяти Героя Советского Союза, организатора обороны Москвы и Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, маршала Советского Союза Леонида Говорова установкой в городе Москве бюста», - говорится в пояснительной записке.

В документе отмечается, что монумент планируют разместить на территории парка на Барвихинской улице, владение 4. Финансирование работ, связанных с созданием и установкой бюста, будет осуществляться за счет средств РВИО. Общество готово финансировать необходимые мероприятия по реализации данного проекта в общей сумме до 5 миллионов рублей.

Конкретное место установки монумента должно быть определено инициатором проекта с учетом мнения ГКУ «Объединенная дирекция «Мосгорпарк» и балансодержателя территории.

Леонид Говоров - советский военачальник, маршал Советского Союза, Герой Советского Союза.