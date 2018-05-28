РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мая. Юные спортсмены из подмосковных Люберец завоевали третье место на летнем первенстве ГУ МЧС России по Московской области по пожарно-спасательному спорту среди юношей и девушек на призы областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Павел Иванов.

«Двадцать седьмого мая на стадионе «Пламя» Подольского учебного центра ФПС состоялось традиционное летнее первенство ГУ МЧС России по Московской области по пожарно-спасательному спорту среди юношей и девушек на призы Московского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества. Наша команда завоевала почетное третье место», - сказал Иванов.

Он уточнил, что по итогам каждого вида состязаний участникам начислялись баллы, которые суммировались для определения победителей в командном первенстве. Больше всех баллов набрала команда Долгопрудного, на втором месте - сборная Подольска, на третьем – Люберцы.

«В соревнованиях приняли участие около 200 школьников, в том числе воспитанники секций по пожарно-спасательному спорту и спортшкол Подмосковья, а также команды из Москвы и Калуги», - добавил Иванов.