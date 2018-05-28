РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 мая. В период с 21 по 27 мая сотрудники полиции городского округа Люберцы раскрыли 52 уголовных дела, сообщил начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

В понедельник в городской администрации проходит оперативное совещание.

«За прошедшую неделю (21-27 мая – ред.) в МУ поступило 1 600 заявлений граждан. По данным обращениям возбуждено 59 уголовных дел, из них – 52 раскрыты по горячим следам», – сказал Романцев.

Он уточнил, что за неделю произошло 204 дорожно-транспортных происшествия, в них пострадали четыре человека.

«Крупных происшествий на территории обслуживания МУ (Люберцы, Котельники, Дзержинский и Лыткарино – ред.) не было», – отметил Романцев.