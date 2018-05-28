РИАМО – 28 мая. Российский президент Владимир Путин поздравил личный состав, персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с профессиональным праздником, пообещав им самые современные системы вооружения, сообщает в понедельник Газета.ru.

Путин напомнил о традициях и примерах воинской доблести, а также подчеркнул, что в настоящее время пограничники решают ответственные и многоплановые задачи.

«Государство продолжит комплексную работу по обустройству границ. Сделаем все, чтобы у пограничников были самые современные системы вооружения, связи и контроля», - сказал Путин.

День пограничника - профессиональный праздник личного состава Пограничных войск КГБ СССР. Отмечается ежегодно 28 мая.