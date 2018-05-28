РИАМО – 28 мая. Для выполнения нового майского указа президента России Владимира Путина в стране могут повысить НДС до 20%, кроме того, необходимые средства на выполнение указа обеспечит повышение пенсионного возраста, пишет газета «Ведомости».

«Премьер-министр Дмитрий Медведев обещал найти 8 триллионов рублей, которых не хватает для выполнения нового майского указа Путина. <…> Значительную часть этой суммы правительство и Кремль собираются найти в кошельках населения. Около 2 триллионов рублей за шесть лет бюджет может получить от повышения НДС с 18 до 20% – такой вариант обсуждался, и сейчас он один из наиболее вероятных, хотя и не окончательный», — говорится в материале.

При этом может быть отменена и льготная ставка НДС в 10%, которую Минфин России предлагал заменить пособием.

Как добавляется в материале, еще 2 триллиона рублей принесет повышение пенсионного возраста, анонсированное премьер-министром РФ. По словам двух федеральных чиновников, неизвестно, насколько и какими темпами он может быть повышен.

«Остальные недостающие 4 триллиона рублей принесут уже объявленные меры. 3 триллиона рублей для финансирования инфраструктуры государство займет, разместив ОФЗ и сформировав временный фонд внутри бюджета. А 1 триллион рублей бюджет получит от реформы налогообложения нефтяной отрасли – обнуления экспортной пошлины и компенсирующего повышения НДПИ», — уточняется в материале.

Как добавляется в статье, повышение НДС давно обсуждалось чиновниками, но как часть налогового маневра, который предлагал Минфин России: снизить страховые взносы и увеличить НДС до одинаковой ставки 22%. По замыслу ведомства, маневр должен был обелить экономику и принести бюджету дополнительные 500 миллиардов рублей. От идеи отказались, но найти деньги для указа без повышения налогов не удавалось. В итоге из двух частей маневра осталась одна – увеличение НДС, но более щадящее.

Новый майский указ Путина определяет приоритетные цели и задачи развития страны до 2024 года.

В указе обозначены 12 приоритетных проектов, которые правительство РФ должно разработать или скорректировать до 1 октября. Проекты касаются демографии, здравоохранения, образования, жилья, экологии, безопасности и качества дорог, производительности труда, науки, цифровой экономики, культуры, малого и среднего предпринимательства, а также экспорта.

Ранее Медведев сообщал, что для исполнения нового майского указа потребуется порядка 8 триллионов рублей.