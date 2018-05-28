РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 мая. В подмосковном Королеве продолжается реализация программы ремонта мест общего пользования «Мой подъезд», с начала года в городе отремонтировали более 200 подъездов, сообщил глава горокруга Александр Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

«Выполняем программу губернатора области «Мой подъезд». С начала года уже отремонтировали более 200 мест общего пользования. Всего в наукограде 3,5 тысячи подъездов, наша задача отремонтировать все. Работу продолжаем», – написал Ходырев.

Он отметил, что всего в 2018 году в городе запланирован ремонт 760 подъездов многоквартирных домов.

В текущем году в Королеве также планируется капитальный ремонт в 60 домах. Полный перечень адресов можно посмотреть на сайте городской администрации и министерства ЖКХ Московской области.

Губернаторская программа софинансирования текущего ремонта подъездов «Мой подъезд» в Подмосковье стартовала в начале 2017 года. Основная ее цель – сделать в кратчайшие сроки каждый подъезд Подмосковья красивым, удобным и комфортным для проживания.