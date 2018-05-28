РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 28 мая. В понедельник в подмосковном Дзержинском 229 выпускников 11-х классов начали сдавать Единый государственный экзамен, они сдают географию и информатику, сообщила «РИАМО в Люберцах» начальник управления развития образования и отраслей социальной сферы администрации Надежда Удельнова.

«Сегодня (28 мая – ред.) 229 одиннадцатиклассников приступили к сдаче ЕГЭ. Они сдают географию и информатику. К ЕГЭ мы полностью готовы, школы обеспечены всем необходимым», – сказала Удельнова.

Она добавила, что 30 мая они сдают экзамен по базовой математике, 6 июня – по русскому языку.

«Двадцать пятого и 26 мая ученики девятых классов сдавали английский язык. Всего сдавали 446 человек», – пояснила Удельнова.