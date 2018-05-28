РИАМО - 28 мая. В подмосковном Домодедове построят гипермаркет спортивных товаров «Декатлон», благодаря вводу объекта в эксплуатацию будет создано свыше 50 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на строительство гипермаркета спортивных товаров «Декатлон» в городе Домодедово», – сказал министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

Согласно утвержденному проекту, на площади более 2,8 тысячи квадратных метров разместятся торговые и складские площади, административно-бытовые и технические помещения. На прилегающей территории будет обустроено парковочное пространство, выполнено озеленение.

Объект возводится за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Блу Хаус». Объем инвестиций в проект составляет порядка 180 миллионов рублей. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано более 50 рабочих мест. Срок действия разрешения на строительство – до декабря 2019 года.