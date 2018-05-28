РИАМО - 28 мая. На Замоскворецкой линии столичной подземки устранили все последствия сбоя из-за инцидента с пассажиром, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

«Движение по всем линиям московского метро осуществляется в соответствии с графиком», — говорится в сообщении.

Ранее на Замоскворецкой линии были увеличены интервалы между поездами, курсировавшими с севера на юг, из-за инцидента с пассажиром.

Как уточнил РИАМО представитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене, в ходе инцидента женщина упала на жесткий путь под прибывающий электропоезд. Прибывший наряд скорой помощи поставил предварительный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма и открытый перелом ребер. Для оказания медицинской помощи потерпевшую направили в больницу имени В.Буянова.