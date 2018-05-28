РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 мая. Спортсмен из подмосковной Балашихи Даниил Чоботар завоевал первое место на первенстве мира по боевому самбо в составе сборной России, сообщил представитель областной общественной молодежной организации «Патриот».

В Санкт -Петербурге 27 мая прошло первенство мира по боевому самбо.

«В турнире участвовало 180 спортсменов из девяти стран мира. Наш воспитанник - 12-летний Даниил Чоботар - выступал в составе сборной России, провел три боя и занял первое место», - сказал представитель.

Чоботара тренируют Василий Емангулов и Никита Щербаков. Для спортсмена это первая победа такого уровня. В дальнейшем он планирует отдохнуть, набраться сил и покорять новые вершины. Главная его цель - стать чемпионом мира среди мужчин, но для этого нужно еще подрасти и много тренироваться.