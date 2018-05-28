РИАМО – 28 мая. Минздрав России настаивает на индексации акцизов на крепкий алкоголь и сигареты минимум на 10 и 20% в год до 2020-го, ведомство предлагает внести коррективы в Налоговый кодекс, до конца 2018 года спорные моменты должны быть сняты в правительстве, пишет газета «Известия».

«Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс, которые касаются установления суммы акциза для парфюмерных изделий. Документ ведомство направило на согласование в Минздрав. Министерство здравоохранения выдвинуло дополнительные предложения, которые следует внести в НК: новые акцизные ставки для крепкого алкоголя и сигарет на 2018–2020 годы. В этот период каждые 12 месяцев акцизы должны увеличиваться не менее чем на 10% для крепкого спиртного и не менее чем на 20% для табачной продукции», - говорится в статье.

В Минфине России против таких изменений, поэтому ведомства составили таблицу разногласий. Это следует из протокола совещания министерств, который был направлен в Минздрав 24 апреля за подписью замглавы Минфина Ильи Трунина. Конфликт Минздрава и Минфина относительно индексации акцизов на алкоголь и сигареты будет решен на базе правительства до конца года — Минфин наметил вступление в силу новых поправок в НК в 2019 году.

Член Экспертного совета при правительстве РФ Дарья Халтурина рассказала изданию, что повышение налоговых ставок на сигареты и алкогольную продукцию позволит сократить доступность этой продукции, предотвратить вовлечение несовершеннолетних в их потребление. Индексация также даст экономический эффект, который выразится в сокращении нагрузки на учреждения здравоохранения, службы социальной защиты.

«В конце концов, мы живем в абсурдной ситуации, когда денег на здравоохранение, на хорошие лекарства не хватает, а акцизы на сигареты и водку низки плюс продолжают обесцениваться», — отметила она.

Сейчас ставка на крепкую алкогольную продукцию составляет 523 рубля за 1 литр спирта, она заморожена до 2020 года, после она должна увеличиться на 4% до 544 рублей. Акциз на 1 тысячу сигарет сейчас — не менее 2123 рублей. К 2021 году его поднимут трижды — почти на 26% до 2671 рубля.