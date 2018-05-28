РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 мая. В подмосковном Королеве задержали мужчину, который нанес тяжкий вред здоровью своему оппоненту в ходе ссоры, сообщил «РИАМО в Королеве» сотрудник ГУ МВД России по Московской области.

Двадцать шестого мая около 23:00 сотрудники бригады скорой помощи доставили 28-летнего мужчину с проникающим ранением грудной клетки в Центральную городскую больницу. Несчастный случай произошел в микрорайоне Первомайский, пострадавшего доставили из квартиры на улице Учительской.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан гражданин 1959 года рождения, который совершил преступление в ходе внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».