РИАМО - 28 мая. На станции «Домодедовская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена на рельсы упала женщина, пострадавшую доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и открытым перелом ребер, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы УВД на метро столицы.

По его словам, примерно в 8:48 на станции метро «Домодедовская» произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого женщина упала на жесткий путь под прибывающий электропоезд. Сотрудниками УВД на Московском метрополитене был вызван наряд скорой помощи.

«В 8:52 сняли напряжение для извлечения потерпевшей. В 9:03 - извлекли, в 9:07 - подали напряжение и полностью восстановили движение поездов. Сотрудниками полиции были опрошены все свидетели и очевидцы происшествия, включая машиниста электропоезда», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что прибывший наряд скорой помощи поставил предварительный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма и открытый перелом ребер. Для оказания медицинской помощи потерпевшую направили в больницу имени В.Буянова.

«Заказан виодеообзор с камер видеонаблюдения. В целом, все службы сработали оперативно. Информация о произошедшем была направлена в прокуратуру на Московском метрополитене», - добавил собеседник агентства.