РИАМО - 28 мая. На станции «Домодедовская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена на рельсы упала женщина, пострадавшую доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и открытым перелом ребер, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы УВД на метро столицы.
По его словам, примерно в 8:48 на станции метро «Домодедовская» произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого женщина упала на жесткий путь под прибывающий электропоезд. Сотрудниками УВД на Московском метрополитене был вызван наряд скорой помощи.
Он уточнил, что прибывший наряд скорой помощи поставил предварительный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма и открытый перелом ребер. Для оказания медицинской помощи потерпевшую направили в больницу имени В.Буянова.
«Заказан виодеообзор с камер видеонаблюдения. В целом, все службы сработали оперативно. Информация о произошедшем была направлена в прокуратуру на Московском метрополитене», - добавил собеседник агентства.
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