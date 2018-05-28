РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мая. В подмосковных Котельниках пожарные потушили возгорание в частном доме, причины происшествия устанавливают следователи, сообщил «РИАМО в Люберцах» начальник ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Павел Иванов.

Днем 27 мая поступил сигнал о пожаре в частном одноэтажном доме №46 на улице Малая Колхозная в Котельниках.

«На момент прибытия было установлено, что горит одноэтажный газифицированный дом с мансардой размером 6 на 8 метров и две деревянные щитовые пристройки. В результате пожара дом с двумя пристройками обгорел по всей площади и частично разобран. Пострадавших нет. Причины выясняются», - сказал Иванов.

Он уточнил, что к месту пожара были направлены силы и средства Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона в количестве трех единиц основной пожарной техники и экипажа спасателей.