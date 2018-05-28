РИАМО - 28 мая. Один из крупнейших девелоперов жилой и коммерческой недвижимости Московского региона Сергей Гордеев может достроить подземный торговый центр на Павелецкой площади, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

Он ведет переговоры с казахстанским БТА-банком об участии в проекте, стоимость достройки которого оценивается в 12–15 миллиардов рублей. Эта площадка находится в подвешенном состоянии с 2009 года.

«ООО «Лэджи» (объединяет девелоперские активы казахстанского БТА-банка Кенеса Ракишева в Москве) нашло нового претендента на участие в проекте строительства торгцентра на площади перед Павелецким вокзалом. По словам двух собеседников «Ъ» на рынке коммерческой недвижимости, стройку может закончить Сергей Гордеев», - говорится в статье.

В переговорах по реализации этого проекта с начала 2018 года участвовала «ТПС Недвижимость», контролируемая Игорем Ротенбергом, Александром Пономаренко и Александром Скоробогатько, затем AFI Development Льва Леваева. Сделка может быть структурирована как продажа проекта партнеру или привлечение его как fee-девелопера, который будет управлять строительством. Один из собеседников газеты говорит, что переговоры с Гордеевым идут, в том числе, о продаже.

С 2016 года «Лэджи» владеет правами аренды на 2,7 гектара на площади Павелецкого вокзала. В 2009 году проект был заморожен и в течение последующих шести-семи лет оставался предметом судебных разбирательств между собственником, кредиторами (среди них был БТА-банк) и мэрией Москвы. Потом БТА-банк приобрел Кенес Ракишев и занялся очисткой его активов. «Лэджи» планирует выйти на стройплощадку к концу 2018 года. На реализацию проекта новый собственник отводит три года.

Ранее эксперты оценивали стоимость достройки объекта в 12–15 миллиардов рублей.

«Ставки в рублях — от 9,5–10%, а в острый период кризиса доходили до 18%, иногда выше», - отметила партнер Capital Global Partners Светлана Кара.

Она добавляет, что спрос на торговую недвижимость сейчас стабильнее, чем два года назад, что делает банки более активными.