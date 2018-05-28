РИАМО - 28 мая. Три финалиста конкурса проектов по благоустройству территории заброшенного дома отдыха «Опалиха» в подмосковном Красногорске представили свои концепции на суд общественности, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

КОНКУРС НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

© Компания «Сити-XXI век» © Компания «Сити-XXI век» © Компания «Сити-XXI век» 1 из 3

Конкурс был объявлен девелоперской группой «Сити-XXI век» в конце 2017 года. По решению жюри, в состав которого вошли ландшафтные дизайнеры, архитекторы, биологи и культурологи, в финал вышли проекты бюро «Илья Мочалов и партнеры», «Мегабудка» и «Архитектурное бюро Асадова».

«Конкурс вышел на стадию обсуждения работ финалистов конкурса и выбора лучшей концепции, в том числе по результатам общественного обсуждения и народного голосования», – сказал председатель общественной палаты городского округа Красногорск Владимир Тонкоев.

Он также отметил, что в Красногорске впервые столь детально обсуждается концепция благоустройства парковой территории.

«Все работы финалистов очень интересные. Я рада, что мы имеем возможность в открытом режиме обсудить их плюсы и минусы, чтобы творчески реализовать самую достойную», – отметила в свою очередь заместитель председателя жюри, архитектор Александра Воскресенская.

АКЦЕНТ НА ПРИРОДУ И ИСТОРИЮ МЕСТА

© Компания «Сити-XXI век» © Компания «Сити-XXI век» 1 из 2

Новый парк появится на месте бывшего дома отдыха «Опалиха» по адресу: Новая Московская улица, 49. Эту заброшенную территорию почти в 12 гектаров ждет новая жизнь. Собственник участка - компания «Сити-XXI век» - планирует провести комплексное благоустройство на площади более 9 гектаров, оставшиеся 2 гектара пойдут под новое жилье и социальную инфраструктуру.

Чтобы выбрать концепцию будущего парка, девелопер объявил открытый ландшафтно-архитектурный конкурс, в котором приняли участие признанные профессионалы отрасли.

«Для России это уникальное явление, когда компания начинает возведение жилого комплекса не со строительства домов, а с общественного обсуждения паркового пространства. В других странах это нормальная практика», – отметил член жюри конкурса, член Союза архитекторов России Александр Хомяков.

Свои проекты финалисты презентовали не только членам жюри и общественной палаты городского округа Красногорск, но и местным жителям, которых волнует судьба территории в центре Опалихи.

Один из финалистов, руководитель компании «Илья Мочалов и партнеры» Илья Мочалов назвал свою концепцию «Воспоминания о будущем».

«Мы подготовили опорный план, исходя из исторических пластов: XVIII-XIX век, советский период. Наше вмешательство будет точечным, сравнимым с акупунктурой», - рассказал Мочалов.

По его словам, основные принципы концепции заключаются в использовании классических форм в современном прочтении и брендировании территории, для чего в качестве символа выбрали клен. В проекте Мочалова есть краеведческий музей.

ПО ОБРАЗУ РУССКИХ УСАДЕБ

© Компания «Сити-XXI век» © Компания «Сити-XXI век» 1 из 2

Директор по развитию «Архитектурного бюро Асадова» Никита Асадов отметил, что при разработке своей концепции опирался на три ключевых момента, которые составляют ценность парка сегодня.

«Первое - природа. За счет того, что территория долгое время была закрыта, здесь появились краснокнижные растения. Второе - история места. Третий важный момент - впервые территория становится общественной. Впервые здесь смогут гулять все желающие», - пояснил Асадов.

Он рассказал, что в будущем парке предлагается создать круговой прогулочный маршрут, чтобы не нарушать существующую структуру деревьев вырубкой под симметричные дорожки. Архитектор также допускает появление в проекте павильона для встреч и мероприятий.

Архитектор «Мегабудки» Антон Горовой сообщил, что в рамках своей концепции компания предлагает установить в парке малые полупрозрачные архитектурные формы - как миражи, напоминающие о прошлом. На прудах, согласно проекту, будет устроена лодочная станция и винтовой мост в качестве прогулочной зоны.

«Мы не хотим делать новодел, а создаем памятник тому, что было утрачено», - уточнил Горовой.

ПОБЕДИТЕЛЯ ВЫБЕРУТ ЖИТЕЛИ

© Компания «Сити-XXI век» © Компания «Сити-XXI век» 1 из 2

Александр Хомяков признался, что у него уже есть работа-фаворит.

«Мы видим две работы, которые сильнее, и одну, которая нам кажется недоделанной. Две работы сильные, практически равные и отличаются некоторыми деталями. Пусть общественность решает, что им больше нравится», - отметил Хомяков.

Жительница микрорайона Опалиха Мария поделилась своими впечатлениями от представленных архитекторами проектов.

«Очень рада, что у нас будет парк. Смотрю на проекты - красота! Мне нравится, что будет много света, тропинки, скамейки. Хорошо бы еще часовенку поставили», - отметила Мария.

Народное голосование за концепцию парка в Опалихе проходит до 30 мая. Уже 31 мая жюри вынесет свой вердикт. Для победы в конкурсе проект должен получить как одобрение жюри, так и максимальное количество народных голосов.

Посетить выставку проектов в ДК «Опалиха» (микрорайон Опалиха, улица Есенинская, 15) и отдать свой голос за понравившуюся концепцию будущего парка можно ежедневно с 16 до 20 часов. Посмотреть работы и проголосовать онлайн можно на сайте конкурса http://minipolis-konkurs.ru.