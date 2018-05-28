РИАМО - 28 мая. В столице возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины в Зеленограде пятью нападавшими, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Следователем СЧ следственного управления УВД возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – ред.) от 27 мая 2018 года», — сказал собеседник агентства.

Ранее в Зеленограде задержали пятерых безработных, в том числе женщину, которые избили местного жителя 1971 года рождения, он был госпитализирован в реанимацию. Для предотвращения избиения сотрудником полиции, прибывшим на место происшествия, был произведен выстрел в воздух.