РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 мая. В подмосковном Королеве сгорело нежилое строение, пожар тушили 12 человек, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС 27 мая в 15:12, возгорание произошло в нежилом строении по адресу: город Королев, улица Горького, дом №45.

«В 19:33 пожар ликвидирован. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Для тушения были привлечены 12 человек и четыре единицы техники.