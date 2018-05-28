РИАМО - 28 мая. Первое июня в Москве ожидается прохладным, температура в этот день составит только плюс 16 градусов после плюс 27, которые прогнозируются 30 мая, сообщается на сайте «Метеовести».

«В Москве в первые дни недели температура станет повышаться – к среде до плюс 27 градусов. Но в четверг ситуация изменится – под влиянием размытого холодного фронта возможны локальные грозовые дожди, и к пятнице столбики термометров опустятся до плюс 13-16 градусов», — говорится в сообщении.

В понедельник в Москве ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха днем может достигнуть отметки в плюс 20 градусов, фон атмосферного давления будет повышенным.

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