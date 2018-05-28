РИАМО - 28 мая. В Московской области в перечень проблемных вошли еще пять объектов долевого строительства, в регионе прорабатываются механизмы по завершению возведения этих строений, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

«В апреле-мае 2018 года в сводный перечень проблемных объектов были включены еще пять объектов (долевого строительства - ред.), признанных проблемными», - сказал собеседник агентства.

По его словам, по этим объектам в реестр включены 334 человека.

Собеседник агентства добавил, что в настоящее время министерством строительного комплекса Московской области совместно с администрациями муниципальных образований вырабатываются механизмы по завершению строительства объектов.