РИАМО - 28 мая. В столице прошла презентация проектов транспортно-пересадочных узлов для инвесторов из Франции, также им представили проекты строительства административно-делового центра в Коммунарке и внедрения комплекса «Умный город» в Троицке, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Перспективные проекты столичных транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), а также ряд проектов в новой Москве были представлены инвестиционному агентству «Большого Парижа». Встреча прошла в Москомстройинвесте при участии представителей департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, АО «Мосинжпроект», департамента развития новых территорий города Москвы», — говорится в сообщении.

Представитель АО «Мосинжпроект», выступающего одним из операторов программы строительства ТПУ в Москве, отметил, что до конца 2018-го и в следующем году на торгах планируют реализовать девять ТПУ. Они характеризуют большой транспортный и пассажирский поток (более 100 тысяч человек в сутки), возможность строительства торговой недвижимости. В ближайшие два месяца на торги предполагается выставить ТПУ «Некрасовка», «Новокосино» и «Алма-Атинская».

Помимо указанных ТПУ, для реализации на торгах в 2018 году планируется выставить проекты ТПУ «Пятницкое шоссе», «Савеловская», «Лухмановская», в 2019 году - «Петровско-Разумовская», «Рязанская», «Лермонтовский проспект».

В целом в столице реализуется программа по строительству 250 ТПУ, в том числе 150 – капитальных. Для возведения объектов ТПУ инвесторы привлекаются через аукционы. Так, прежде чем выставить лот на торги, оформляются земельно-имущественные отношения, разрабатывается градостроительная документация в части проектов планировки территорий, изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы.

«Также французским инвесторам были представлены проекты строительства административно-делового центра в Коммунарке, внедрения комплекса «Умный город» в городском округе Троицк. Так, цель проекта в Троицке – оценить имеющиеся объекты недвижимости, инженерии и транспортной инфраструктуры и затем иметь возможность прогнозировать пути градостроительного развития данной территории», — добавляется в сообщении.

Начальник управления формирования и реализации инвестиционных программ Наталия Лисюкова отметила, что общие параметры для территорий со статусом комплексного развития уже утверждены и понятны, договор заключается с одним юридическим лицом-победителем аукциона, которое в рамках реализации проекта может также привлекать сторонние компании, в том числе архитектурные бюро и другие. Контракт с инвестором заключается на 15 лет.

Как заключается в сообщении, французская делегация выразила заинтересованность в дальнейшем взаимодействии с правительством Москвы по вопросам участия французских компаний в столичных проектах. В частности, их интересуют возможность привлечения к проектам ТПУ компаний малого и среднего бизнеса, критерии, по которым определяются победители аукционов, и другое.