РИАМО - 28 мая. Интервалы движения поездов увеличили на Замоскворецкой линии столичной подземки с севера на юг из-за инцидента с пассажиром, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

«На Замоскворецкой линии из-за инцидента с пассажиром увеличены интервалы движения поездов», — говорится в сообщении.

Интервалы были увеличены для поездов, курсирующих с севера на юг.

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